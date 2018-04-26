Soma'nın 14 Yıllık Belediye Başkanı Milletvekili Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 dönemdir AK Parti'den belediye başkanı seçilen Hasan Ergene AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. AK Parti Genel Merkezi nezdinde milletvekilliği aday adaylığı için istifası kabul edildikten hemen sonra valiliğe istifa dilekçesini sunan Ergene aday adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene 3 dönemdir yürüttüğü Soma Belediye Başkanlığı görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Aday adaylığına ilişkin resmi açıklamayı yapan Ergene, "24 Haziran Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak üzere Soma Belediye Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu istifa kararımı verirken öncelikle birlikte siyaset yaptığım yakın arkadaşlarımla ve ailemle istişare etmek suretiyle bu kararı verdim. Bu kararı verirken siyasi etik ve AK Parti'den aldığımız terbiye gereği genel merkezimize müracaat ederek istifa için izin talebinde bulunduk. Genel merkezimiz bu izin talebimi değerlendirdi ve uygun gördü. Bunun üzerine de bugün istifa dilekçesini valilik makamına sundum. Bu karar Soma ve Manisa için hayırlı olsun. 3 dönemdir Soma'da belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu görevim 2004 yılında mahalli idareler seçimleriyle başladı. 2018'e kadar da devam etti. Bu süre zarfında elimizden geldiği kadar halkımızın mutluluğu ve huzuru için çalıştık, hizmet ettik, eser bırakmaya gayret ettik. Bana bu görevi layık gören başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün Manisa Milletvekillerimize, beraber siyaset yaptığım ilçe başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerime, belediye meclisi üyelerime özellikle de bu onuru bana bağışlayan Soma halkına teşekkürü bir borç bilirim.

Somalıların endişe edeceği bir durum yok

"14 yıl süren Belediye Başkanlığı görevim süresince elde ettiğim tecrübe bilgi ve hizmetlerimi Manisa geneline de taşımak istiyorum" diyen Ergene, "Bu doğrultuda çalışma yapmak üzere kararı aldım. Bundan sonraki süreçte Somalıların endişe etmesini gerektirecek hiçbir husus bulunmamaktadır. Bende sonra Belediye Başkanlığına kısa bir süre meclis 1. başkanımız kısa bir süre vekalet edecek. Belirlenen takvim dahilinde belediye meclis üyelerimiz toplanarak yerime yeni bir belediye başkanı seçecekler. Soma Belediyesi yine büyük projelere, büyük hizmetlere imza atmaya ve Soma halkına hizmet etmeye devam edecektir. Bununla ilgili en ufak bir zaafiyet yaşanmayacaktır. İnşallah yapılacak olan seçimler Somamıza, Manisamıza ve tüm Türkiyemize hayırlar getirsin. Soma Belediye Başkanlığı görevi benim için çok önemli bir görevdi. Hem benim hem ailem için de ömür boyu taşıyacağım çok büyük bir onurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan sonra da sade bir vatandaş olarak yada Allah nasip ederse bir milletvekili olarak yine bu hizmetlerime devam etmek istiyorum. Her zaman halkımızın huzuru, rahatı mutluluğu için çalışmaya devam edeceğim. Hangi makam, hangi pozisyonda olursa olsun ben kendimi Somalılara borçlu hissediyorum. Bütün hemşehrilerimden helallik diliyorum. Görevim süresi boyunca da bana destek olup, benimle birlikte çalışan hizmet eden Soma Belediyesinin daire müdüründen en alt düzeydeki memuruna, işçisine, hizmet alımında çalışanlarına kadar hepsinin üzerimizde katkısı vardı. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Ergene, "Aday adaylığı sürecinde bütün çalışmaları yapacağız, temayül yoklamasına gireceğiz. Adaylık için değerlendirmeyi de yine genel merkezimize bırakacağız" diye konuştu. - MANİSA