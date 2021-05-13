SOMA MADEN FACİASININ 7'NCİ YILDÖNÜMÜNDE KABRİSTAN ZİYARETİ
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SOMA MADEN FACİASININ 7'NCİ YILDÖNÜMÜNDE KABRİSTAN ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin öldüğü facianın 7'nci yıldönümünde aileler, ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin öldüğü facianın 7'nci yıldönümünde aileler, ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen facianın 7'nci yıldönümünde gözyaşı ve kaybedilenlere özlem vardı. Faciada yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin buluşma alanı, madenci şehitliği oldu. Aileler, ölen madenci yakınlarının mezarlarına karanfil bıraktı. Ölenler için Kuran'dan dualar okundu.

Madenci şehidi oğlu Uğur Çolak'ın mezarını ziyaret eden İsmail Çolak (56), buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Ne acıdır ki katliamın 7'inci yılı bayrama denk geldi. Bizim acılarımız daha da yoğunlaştırdı, daha da derinleşti. Zor bir süreç. Dile kolay, 7 yıl oldu. Bizim için uzun bir süreç. Şimdi yıldönümünde bunu anlatmak gerçekten çok zor. Acılarımız 7 yıldan beridir hiç bitmedi, hiç bitmeyecek de. İçimizdeki o kor, külle kaplanmış ama için için yanmaya devam ediyor. Biz evlatlarımıza kavuşana kadar içimizdeki acı bizimle gidecek. Kolay bir süreç yaşamıyoruz" diye konuştu.

Kayınpederi madenci şehidi Orhan Öksüz'ün mezarını ziyaret eden damat Ufuk Keskin ise, "Eşim bayram dolayısıyla rica etti. 'Babamı ziyarete gidebilir miyiz' diye. Eşim ve baldızımla birlikte ziyarete geldik. 7 yıl geçmesine rağmen acımız halen daha büyük. Bu bayramda bunun acısı daha çok hissediliyor. Olmasaydı daha iyi olurdu ama takdiri ilahi" diye konuştu.

SOMA MADEN FACİASININ 7'NCİ YILDÖNÜMÜNDE KABRİSTAN ZİYARETİ
SOMA MADEN FACİASININ 7'NCİ YILDÖNÜMÜNDE KABRİSTAN ZİYARETİ
SOMA MADEN FACİASININ 7'NCİ YILDÖNÜMÜNDE KABRİSTAN ZİYARETİ
SOMA MADEN FACİASININ 7'NCİ YILDÖNÜMÜNDE KABRİSTAN ZİYARETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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