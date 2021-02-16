Soma Kaymakamlığı 64 esnafa 43 bin 200 lira yardımda bulundu

Soma Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri kapalı olan 64 esnafa 43 bin 200 lira yardımda bulunuldu.

Soma Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri kapalı olan 64 esnafa 43 bin 200 lira yardımda bulunuldu.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla salgın tedbirleri nedeniyle kapalı kalan kahvehane, internet kafe ve oyun salonu işleten esnaflara sosyal yardım ödemesi yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda 64 esnafa 43 bin 200 lira yardım yapıldığını aktaran Akkaya, iş yeri tamamen, kısmen veya geçici olarak kapanan iş yerleri çalışanlarına da ilçe vakıfları koordinasyonunda yardım yapılmasının planlandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer