Soma Darkale'de korkulan olmayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soma'nın ilk yerleşim yerleri arasında yer alan Darkale Mahallesi'nde yangın tatbikatı yaptı.

4 araç 12 personelle gerçekleştirilen tatbikatta olası bir yangın durumuna karşı en hızlı şekilde müdahale için tatbikat yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olası istenmeyen durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmak amacıyla gerek çalışmalarını gerekse tatbikatlarını tüm hızıyla sürdürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soma'nın dar sokaklarıyla bilinen ve en eski yerleşim yerlerinden biri olan Darkale Mahallesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Koruma altında bulunan tarihi evlerin bulunduğu Soma ilçesi Darkale Mahallesi'nde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ivedi bir şekilde müdahalede bulunmak amacıyla itfaiye ekipleri tarafından yangın senaryosuna yönelik tatbikat yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği yangın senaryosuna Soma İtfaiye Amirliği'nden 4 araç ve 12 personel ile müdahalede bulunuldu. Dar sokaklarda manevra kabiliyeti yüksek araçlar ile yapılan müdahalede tatbikat başarıyla sonuçlandı. Yapılan tatbikat ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak Soma ilçesi Darkale Mahallesi'nde tatbikat düzenledik. Planlanan senaryomuzda, Darkale Mahallemizin dar sokaklarında girilebilecek yerlere kadar araçlarımızla giderek kalan kısımlarda ise hortumlarımızı açarak müdahalelerde bulunduk. Herhangi bir aksaklık yaşanmadan tatbikatı başarıyla tamamladık" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler