Soma'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

SOMA, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ersin Bülbül ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Başkan Tulup, Başkan Cengiz Ergün'e ziyarette Soma'ya özgü hediyeler takdim ederken, Başkan Ergün de Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'a Manisa'ya özgü ürünlerden oluşan hediyeleri takdim etti.

Başkan Cengiz Ergün ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma'ya yapılacak olan yatırımlar üzerine fikir alışverişinde bulunurken, Soma ilçesine bağlı mahalle muhtarları da Başkan Cengiz Ergün'e istek ve taleplerini iletti, mahallelerine yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgilendirildi.

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