Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı, 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 42 kişiden 9'nun hastanedeki tedavisi sürerken 33'ü taburcu edildi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı, 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 42 kişiden 9'nun hastanedeki tedavisi sürerken 33'ü taburcu edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri ise memleketlerine gönderildi.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında İstanbul- İzmir karayolu Soma ilçesi kırsal Yağcıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'ın Didim ilçesine gitmekte olan Fikret Hataman'ın (51) kullandığı İstanbul Kalesi firmasına ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, yolun sağında bekleyen Hasan Kılıç yönetimindeki 16 JNC 40 plakalı TIR'a çarptı. Kazada yolculardan hamile olan Gülsam Tozlu (30), Simay Çataltepe (8), Miraç Çurguş, Nurten Gökbak (49), İlknur Kadıpınar ile otobüsün muavini Arap Kefenek (46) yaşamını yitirdi, 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sı Balıkesir, 36'sı ise Manisa'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Yolda fren izine rastlanmazken, otobüs şoförünün direksiyon başında uyumuş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralılardan hastanedeki tedavileri tamamlanan 33'ü taburcu edildi. Şuuru kapalı olan otobüs şoförü Fikret Hataman'ın da aralarında bulunduğu 5 yaralının Manisa'daki hastanelerde tedavileri sürerken, ailelerinin isteği üzerine 1 yaralının Kocaeli, 3 yaralının da sevk edildikleri İzmir'deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaşamını yitirenlerin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri ise memleketlerine gönderildi.


Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

Son dakika haberleri: Manisa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 ölü, 42 yaralı (4)
Son dakika haberleri: Manisa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 ölü, 42 yaralı (4)
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 18:55:34. #1.14#

title