Soma'da soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Soma'da soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

17.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:54
Soma'da soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede yüksek rakımlı mahallelerde kar yağışı sürerken Soma Belediyesi karla mücadele ekipleri, Uruzlar, Akçaavlu, Naldöken, Vakıflı, Boncuklu, Devlethan, Menteşe, Yayladalı, Kaplan, Küçük Işıklar, Kumköy, Büyük Işıklar, Karacahisar, Kayrakaltı, Heciz, Beyce, Kızılören, Göktaş, Çerkez Sultaniye, Tabanlar, Türkpiyale, Bozarmut ve Tabanlar mahallelerinde kar kürüme, tuzlama ve kumlama çalışmaları yaptı.

Soma-Savaştepe kara yolu üzerinde yer alan Yağcıllı Mahallesi güzergahında da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri Savaştepe ve Kırkağaç kara yolu Soma girişi kavşakları ile ilçe merkezinde trafiğin aksamaması için uygulama yaparak buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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