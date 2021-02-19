Soma'da satılmayan ekmekleri hayvan barınağına bağışlayan fırıncı çifte takdirname verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde işletmelerinde satılmayan ekmekleri, 3 yıldır düzenli olarak belediye hayvan barınağına veren fırıncı çift, ilçe belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde işletmelerinde satılmayan ekmekleri, 3 yıldır düzenli olarak belediye hayvan barınağına veren fırıncı çift, ilçe belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

İlçede fırıncılık yapan Tuncay ve Ayşe Sağlam çiftinin, işletmelerinde ellerinde kalan ekmeği, 2018'den bu yana Soma Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağına verdiğini öğrenen Belediye Başkanı Ali Tulup, işletmeci çifti makamında ağırladı.

Aileye duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür eden Tulup, Sağlam çiftinin tutumunun herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Tulup konuşmasının ardından yardımsever çifte, çeşitli hediyeler ve imzaladığı takdirnameyi verdi.

Tuncay Sağlam da her akşam fırında satılmayan bayat ekmekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına bağışladıklarını anlatarak, "Barınaktaki görevliler, 'hayvanlara çok iyi geliyor, severek yiyorlar' deyince bu davranışı düzenli hale getirdim. 3 yıldır devam ettiriyorum, gücüm el verdiği sürece de bunu yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer