Soma'da kumar oynandığı belirlenen evdeki 12 kişiye ceza kesildi
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Soma'da kumar oynandığı belirlenen evdeki 12 kişiye ceza kesildi

27.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:58
Soma'da kumar oynandığı belirlenen evdeki 12 kişiye ceza kesildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen bir evdeki 12 kişiye, para cezası verildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen bir evdeki 12 kişiye, para cezası verildi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.

Ev sahibine, kumar oynamak için yer temininden işlem yapıldı.

Kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, kumar oynamak suçundan 1336'şar lira, Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek suçundan da 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Evdeki diğer 6 kişiye de 3 bin 150'şer lira Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza verildi.

Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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