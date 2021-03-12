Soma'da, Kovid-19 denetimlerinde 15 kişiye 47 bin lira ceza uygulandı
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Soma'da, Kovid-19 denetimlerinde 15 kişiye 47 bin lira ceza uygulandı

12.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:13
Soma'da, Kovid-19 denetimlerinde 15 kişiye 47 bin lira ceza uygulandı

Soma İlçe Kaymakamı Fatih Akkaya, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yapılan denetimlerde, 15 kişiye toplamda 47 bin 250 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Soma İlçe Kaymakamı Fatih Akkaya, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yapılan denetimlerde, 15 kişiye toplamda 47 bin 250 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Dinamik Denetim Modeli" gereğince 6 Mart'tan bu yana ilçedeki gerçekleşen denetimlerde 290 kişiden oluşan 13 dinamik ekibin görev aldığını aktardı.

Toplam 2 bin 636 iş yeri denetlendiği bildiren Akkaya, "Bu denetimlerde 13 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan, 2 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 47 bin 250 lira cezai işlem uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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