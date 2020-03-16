Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli - Haber
Kesik, Soma, Güncel

Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü, kenarında bulunan ve 8 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu şüphesi ile DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kesik kola ait cesedin bulunması için gölde arama çalışmalarına devam edildi.

16.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:32
Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli
MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü, kenarında bulunan ve 8 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu şüphesi ile DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kesik kola ait cesedin bulunması için gölde arama çalışmalarına devam edildi. Hava muhalefeti nedeniyle göl yüzeyinde botla çalışma yapılamazken, suda bir dalgıç polisle yarım saat süreyle yapılan aramadan sonuç alınamadı. Arama çalışmalarını Özcan Eren'in gözü yaşlı annesi Hatice Eren (52) ve babası İsmail Eren (50) de izleyip, ölü veya diri oğullarının bulunmasını istedi.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından, omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bulunan bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına başladı. Güvenlik güçleri kolun 8 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı.

EREN'İN DEDESİNDEN 450 BİN LİRA FİDYE İSTENMİŞJandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında, ilçede veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirledi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Özcan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta,  jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf ettiğini ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.ARAMA ÇALIŞMALARINI AİLESİ DE İZLEDİKesik kola ait cesedin bulunması için bugün sabah saatlerinden itibaren Sevişler Baraj Gölü'nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekiple arama çalışmalarına devam edildi. Dalgıç polis, tüple dalış yaparak gölette yaklaşık yarım saat süreyle arama yaptı. Ancak., bir sonuç alınamadı. Botla su yüzeyinde yapılması planlanan çalışma ise hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.Arama çalışmalarını Özcan Eren'in annesi Hatice Eren ile maden işçisi olan babası İsmail Eren de izledi. Baba İsmail Eren, arama çalışmaları sırasında ayakta duramayıp, oturarak oğlu için gözyaşı döktü. Oğlunun ölü veya diri bir an önce bulunmasını isteyen baba Eren, "Eğer oğlumun başına bir şey geldiyse bunun da sorumlularının en ağır cezayı almasını istiyorum. Bir kol çıkmış. O kolun oğluma ait olduğu iddiaları var. Eğer öyleyse bir an önce vücudunun kalan diğer bölümünün de bulunmasını istiyorum" dedi.

Anne Hatice Eren de, "Şayet oğlum öldürüldüyse, lütfen öldüren kişi yerini söylesin. En azından ölüsünü bulalım ki oğlumun bir mezarı olsun. Böyle çaresiz bir şekilde beklemek çok kötü bir şey. Oğlumun öldüğünü bilsem, en azından acımı içime gömüp, katlanmaya çalışırım. Artık dayanamıyoruz. Yüreğim yanıyor. Oğlum, askerden geleli daha 1 yıl olmuştu. Bu yaşına kadar ona gözüm gibi baktım. Bir evlat kolay büyütülmüyor. Lütfen, bir an önce bana oğlumu ölü veya diri bulun" diyerek, acısını dile getirdi. Arama çalışmalarına rüzgarın etkisini kaybetmesi halinde tekrar başlanacağı bildirildi.


- Manisa

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kafe, düğün salonları, sinemalar ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Haber
Kafe, düğün salonları, sinemalar ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haber
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Meslek örgütleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerine ara verilmesini istedi
Meslek örgütleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerine ara verilmesini istedi
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Ece Erken Muhterem Nur Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Okan Buruk Adem Büyük Ersun Yanal Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Futbol Almanya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 18:07:21. #1.15#