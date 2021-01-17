Soma'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Soma'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

17.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:44
Soma'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, çevre yolu, kırsal mahalleler ve bağlantı yollarında kar küreme çalışması başlattı.

Ekipler, ilçe merkezindeki Kurtuluş, Hürriyet, Zafer, Turgutalp mahallelerinde buzlanmaya karşı tuzlama, kırsal Kum, Sarıkaya ve Darkale mahalleleri ile Işıklar mezrasında kar küreme ve buzlanmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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