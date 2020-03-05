Soma'da hayırsever aileden okula kütüphane bağışı
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Soma'da hayırsever aileden okula kütüphane bağışı

Soma'da 525 öğrencinin eğitim gördüğü Turgutalp İlköğretim ve Ortaokulu'na mahallenin ilk muhtarı merhum Hasan Yağcı adına hayırsever oğlu Siyami Yağcı ve ailesi tarafından kütüphane bağışlandı.

05.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:40
Soma'da hayırsever aileden okula kütüphane bağışı

'da 525 öğrencinin eğitim gördüğü İlköğretim ve Ortaokulu'na mahallenin ilk muhtarı merhum Hasan Yağcı adına hayırsever oğlu Siyami Yağcı ve ailesi tarafından kütüphane bağışlandı.

Kütüphanenin açılışına Kaymakam Ahmet , Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can, Turgutalp Muhtarı Gülay Erdal, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Altıntaş, anlamlı davranışları ve eğitime verdikleri destekten dolayı Yağcı ailesine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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