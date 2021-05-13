MANİSA SOMA'DA FACİANIN YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAM SABAHI HÜZÜN

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 7'nci yıl dönümünde, acı bir kez daha yaşandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 7'nci yıl dönümünde, acı bir kez daha yaşandı. Bayramın ilk gününde aileler, faciada ölen yakınlarının mezarlarına koştu.

Soma'da 13 Mayıs 2014'teki faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en büyük maden faciasında ülke yasa boğuldu. Faciada yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin ve yakınlarının bayramın ilk gününde buluşma alanı, 'Madenci Şehitliği' oldu. Acının merkezi haline gelen Soma'da, facianın 7'nci yıl dönümünde gözyaşı ve kaybedilenlere özlem vardı. Soma'daki 'Madenciler Şehitliği'ne sabahtan itibaren ölen madencilerin aileleri, yakınlarının mezarları başına gelmeye başladı. Mezarlıkları sulayarak çiçek bırakan, dualar eden aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Maden sendikaları temsilcileri de şehitliğe karanfil bırakarak dua etti.

'İKİ KARDEŞİNİ KAYBETTİ'

Maden ocağındaki faciada 8 aylıkken iki dayısını kaybeden Enes Karakaya (8), ailesiyle birlikte şehitliğe ziyarete geldi. İki dayısını tanıyamadan kaybetmenin acısını yaşadığını ifade eden Karakaya, "Bazen geldiğimde ağlıyorum. Onların şu an yaşamasını isterdim. Onlarla oyunlar oynamak, bir yerlere gitmek isterdim. Onları çok özlüyorum" dedi.

İki kardeşini birden maden faciasında kaybettiğini söyleyen Enbiye Karakaya (31) ise, "Bu çok zor. Biz 5 kardeştik, 3 kardeş kaldık. Annem için de bizler için de kolay olmadı. Şehitliğe bayramlarını kutlamak için geldik. Olay zamanı çok büyük izdiham oldu, toparlanmak da çok zor oldu. Kolay değil. Üzerinden 7 yıldır geçti. Unutmadık, unutmayacağız. Ceza almayı hak edenlerin cezalarını çekmesini istiyorum. 301 canı kaybetmek kolay değil. Aileler yıkıldı. İki kardeşim de 3-4 yıldır orada çalışıyorlardı. Evlerinin geçimini sağlamak için çalışıyorlardı. Ali Çiftçi 28 yaşında vefat etti. Sağ olsaydı 35 yaşında olacaktı. Yılmaz Çiftçi vefat ettiğinde 24 yaşındaydı. Şu an sağ olsaydı 31 yaşında olacaktı. Evliydiler, bir kardeşim çocuğunu göremedi bile. Vefat ettikten 40 gün sonra çocuğu doğdu" dedi.

Faciada ölen madencilerden Ahmet Gülcü'nün, eşi Havva Gülcü de "İki çocuğum var. 7 senedir aynı acıyı yaşıyorum. Acımız hiçbir zaman dinmeyecek. Adalet yerini bulur diye bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı