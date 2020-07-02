Soma'da çalışmalar hızla devam ediyor
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Soma'da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Soma'da çalışmalar hızla devam ediyor
02.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:41

Soma Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde, yol düzenleme, bakım onarım ve asfalt yama, kaldırım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park, bahçe, refüj, meydan gibi değişik alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup öncülüğünde Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde, yol düzenleme, bakım onarım ve asfalt yama, kaldırım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de anında değerlendiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçenin farklı bölgelerinde yapılan su, elektrik, alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda da bakım ve onarım yaparak, olası kazaların önüne geçiyor.

Park, kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor

Daha yaşanılabilir bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdüren Soma Belediyesi, İlçe genelindeki park, kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme, çim biçme ve yabani ot temizliği için çalışma başlattı.

Yaz mevsimi ile birlikte Belediyeye ait park, bahçe, refüj, meydan gibi değişik alanlarda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler sıcaklıkların iyice hissedilmesi ile birlikte daha yeşil ve rengarenk bir Soma için ilçe genelinde mevsimlik çiçek dikimi, çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanması ile yaz mevsimi boyunca İlçe peyzaj düzenlemesi olarak rengarenk bir hal alacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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