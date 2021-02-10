Soma'da bir sokakta, bazı ev ve araçları su bastı
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Soma'da bir sokakta, bazı ev ve araçları su bastı

10.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:01
Soma'da bir sokakta, bazı ev ve araçları su bastı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir sokakta, gece başlayan şiddetli yağışta su baskınları oluştu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir sokakta, gece başlayan şiddetli yağışta su baskınları oluştu.

Zafer Mahallesi Alper Sokak'taki evler ile araçlar su altında kaldı. Yağmurun şiddetini azaltmasının ardından sokak sakinleri, ev ve araçlarda temizlik yaptı.

Su baskını nedeniyle bir kümesteki küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

Mahallede oturan Murat Kahya, oturdukları sokağın her yağmur sonrası benzer durumları yaşadığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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