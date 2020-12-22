Soma'da 3 bin 334 madencinin kıdem tazminatı hesaplamaları tamamlandı
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Soma'da 3 bin 334 madencinin kıdem tazminatı hesaplamaları tamamlandı

22.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:57

Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) Müdürlüğü, Soma'da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının ardından çalıştıkları maden ocaklarının faaliyetinin durdurulması sonucu işten çıkarılan 3 bin 334 işçinin kıdem tazminatı hesaplamalarının tamamlandığını bildirdi.

Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) Müdürlüğü, Soma'da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının ardından çalıştıkları maden ocaklarının faaliyetinin durdurulması sonucu işten çıkarılan 3 bin 334 işçinin kıdem tazminatı hesaplamalarının tamamlandığını bildirdi.

ELİ'den yapılan açıklamaya göre, faaliyeti durdurulan Geventepe, Atabacası ve Işıklar maden ocaklarındaki işlerinden çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı hesaplamaları tamamlandı.

Kıdem tazminatı ödenecek 3 bin 334 işçinin isim listesinin paylaşıldığı açıklamada, hak sahibi işçilerin ibraname imzalamaları için ELİ Personel Şube Müdürlüğüne gelmeleri gerektiği kaydedildi.

Maden işçisi 46 yaşındaki Nedim Türk, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıllık tazminatının bulunduğunu belirterek, "Allah razı olsun hükümetimizden. İlgilenenlere teşekkür ederim." dedi.

Salih Karaçoban da 9 senelik çalışmasına karşılık 76 bin lira gibi bir tazminatın hesaplandığını öğrendiğini dile getirerek, "Bu tazminatı alırsam çok işime yarayacak. Emeği geçen devlet büyüklerimizden, milletvekillerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Süreç

Soma maden kazasının sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanları için kıdem ve ihbar tazminatları konusu TBMM'de görüşülerek kabul edilmiş, işçilerin tazminatlarının TKİ tarafından ödenmesinin önü açılmıştı.

Soma'da 3 bin 334 madencinin kıdem tazminatı hesaplamaları tamamlandı
Soma'da 3 bin 334 madencinin kıdem tazminatı hesaplamaları tamamlandı
Soma'da 3 bin 334 madencinin kıdem tazminatı hesaplamaları tamamlandı
Soma'da 3 bin 334 madencinin kıdem tazminatı hesaplamaları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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