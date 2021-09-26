SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı - Haberler
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SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Uluslararası Malta Hava Şovu'nda ikinci gösterisini yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Uluslararası Malta Hava Şovu'nda ikinci gösterisini yaptı.

Malta Adası'nda her yıl eylül ayında yapılan ve bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Hava Şovu'nun ikinci gününde, SOLOTÜRK ekibi Buggiba kenti ve St. Paul Körfezi üstünde bir gösteri uçuşu daha gerçekleştirdi.

Sıcak havaya rağmen Maltalıların büyük ilgi gösterdiği organizasyonda, Hava Pilot Binbaşı Emre Mert komutasındaki SOLOTÜRK, gösterisini sergiledi.

İzleyenler, SOLOTÜRK'ün manevralarını dikkatle takip ederken sık sık alkışladı.

Diğer yandan, Maltalıların SOLOTÜRK logolu ürünlerin satıldığı standa da yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı

SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı

SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı

SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı

SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı
AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı - Haberler
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