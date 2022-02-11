SOLOTÜRK, Erzincan'da prova uçuşu yaptı

ERZİNCAN MERKEZ, ERZİNCAN (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümünde sunacağı gösteri için prova uçuşu gerçekleştirdi.

Erzincan Merkez Atletizm Pisti civarındaki prova uçuşunu Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile bazı vatandaşlar izledi.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise 13 Şubat'ta düzenlenecek gösteriye vatandaşlar davet edildi.