Solingen faciasında hayatını kaybedenler anılıyor
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Solingen faciasında hayatını kaybedenler anılıyor

Solingen faciasında hayatını kaybedenler anılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'da katledilen Genç ailesi için Ankara Ulus Meydanı'nda anma etkinlikleri düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'da katledilen Genç ailesi için Ankara Ulus Meydanı'nda anma etkinlikleri düzenliyor.

YTB, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde Genç ailesinin "Untere Werner" adlı sokaktaki evinin aşırı sağcılar tarafından kundaklanmasının ardından yaşanan facianın yıl dönümünde bir dizi anma etkinliği düzenliyor. YTB, aynı aileye mensup 4'ü çocuk 5 Türk kökenli vatandaşın hayatını kaybettiği faciayı anmak ve Solingen faciası özelinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına yönelik saldırı ve hak ihlallerine karşı kamuoyu farkındalığı oluşturmak amacıyla Ankara Ulus Meydanı'nda bir alan oluşturdu. 29 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak alanda vatandaşlar, saldırıya hedef olan Genç ailesinin evinin bir benzerini ziyaret edebilecek ve düşüncelerini ziyaretçi defterine aktarabilecek.

28 Mayıs'ta da YTB Başkanı Abdullah Eren, bu alanda basın açıklaması gerçekleştirecek. - ANKARA

Solingen faciasında hayatını kaybedenler anılıyor
Solingen faciasında hayatını kaybedenler anılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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