SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi, 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Solhan ilçesine kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla beraber ilçenin büyük bir bölümü beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Kar yağışının ardından ilçeye bağlı Doğuyeli, Arslanbeyli ve Genç tavus köy yolları ulaşıma kapandı. Özel İdare ekiplerinin kapalı olan köy yollarında çalışmalara devam ettiği öğrenildi.