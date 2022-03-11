Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Abdulhamit Bildik - Yerel
 - Güncelleme:

Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi, 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi, 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Solhan ilçesine kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla beraber ilçenin büyük bir bölümü beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Kar yağışının ardından ilçeye bağlı Doğuyeli, Arslanbeyli ve Genç tavus köy yolları ulaşıma kapandı. Özel İdare ekiplerinin kapalı olan köy yollarında çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı

Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı

Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abdulhamit Bildik - Yerel

Bingöl, Solhan, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title