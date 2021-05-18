SolarWinds siber saldırısının Rus istihbaratı tarafından gerçekleştirildiği iddiası
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SolarWinds siber saldırısının Rus istihbaratı tarafından gerçekleştirildiği iddiası

SolarWinds siber saldırısının Rus istihbaratı tarafından gerçekleştirildiği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Son yılların en büyük siber saldırısı olarak gösterilen SolarWinds'ın Rus istihbaratı tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narişkin "İddialar kötü bir dedektif romanı gibi." ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narişkin, SolarWinds siber saldırılarına ilişkin iddiaları yanıtladı. BBC'ye konuşan Narışkin, "Bu hacker saldırısının arkasında bu ABD'li ajanslar veya bunlardan biri var şeklinde bir iddiada bulunmak istemiyorum. Ancak yine de uygulanan taktikler benzer" ifadelerini kullandı.

''SUÇLAMALAR KÖTÜ BİR DEDEKTİF ROMANINA BENZİYOR''

Saldırıda SVR'nin dahli olduğuna ilişkin suçlamalar konusunda kimsenin bir kanıt sunmadığını hatırlatan Narışkin, iddiaların kötü bir dedektif romanına benzediğini söyledi. Rus istihbaratının olayla ilgisi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Narışkin, bu kadar karmaşık bir saldırıda SVR'nin yer almasının 'gurur okşayıcı' olacağını belirtti ve "Fakat benim kurallarımda başkalarının yaratıcı başarılarını üstlenmek gibi bir şey yok" dedi.

ABD, RUSYAYI SUÇLAMIŞTI

ABD, son yılların en büyük siber saldırılarından olan SolarWinds yazılım şirketine yönelik saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia ediyor. Washington'ın iddiasına göre, devlet kurumlarının da etkilendiği saldırıda amaç istihbarat bilgilerine erişmekti, ancak bu tür bir bilgiye ulaşılamadı. Olayın ardından ABD yaptırım getirmişti, ancak Moskova saldırı ile bir ilgileri olmadığını belirtiyor.

SOLARWINDS SİBER SALDIRISI

Son yılların en büyük siber saldırılarından olan SolarWinds, Rusya'nın hackleme (yetkisiz erişim) kampanyasında 100'den fazla ABD'li şirketin siber saldırından etkilendiği biliniyor. Ağ izleme ve yönetme platformu Orion üstünden düzenlenen saldırıya ilişkin geçtiğimiz aylarda Guardian'a konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, SolarWinds siber saldırısında en az 1000 kişiden oluşan çok yetenekli mühendis bir ekibin çalıştığını söyleyerek 'Gördüğümüz en büyük ve en karmaşık operasyonlardan biri olduğunu' ifade etmişti.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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SolarWinds siber saldırısının Rus istihbaratı tarafından gerçekleştirildiği iddiası
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Son yılların en büyük siber saldırısı olarak gösterilen SolarWinds'ın Rus istihbaratı tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narişkin "İddialar kötü bir dedektif romanı gibi." ifadelerini kullandı.

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