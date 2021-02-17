Sol Yanım final mi yapıyor? Sol yanım neden final yapıyor? Sol Yanım final bölümü

Sol Yanım final mi yapıyor? Star Tv ekranlarında genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Sol Yanım neden final yapıyor? Henüz daha yayın hayatının başlarında olsa da istediği reytingi bir türlü elde edemeyen yapım ekranlara veda kararıyla beraber izleyenlerini oldukça üzmüştü. İşte Sol Yanım final bölümü!

Sol Yanım final mi yapıyor? Genç oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla bir süredir Star TV ekranlarında seyici karşısna çıkan Sol Yanım dizisi final yapıyor. Dizinin takipçileri Sol Yanım'ın neden final yaptığını araştırıyor. Sol Yanım'dan final fragmanı! Sol Yanım dizisi neden final yapıyor?

SOL YANIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

BKM Yapım imzalı, yönetmeliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi bu akşam yayınlayacağı son bölümle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Cansel Erçin geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu dizinin sona ermesinin nedeni hakkında detaylara da değindi.

SOL YANIM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Cansel Elçin dizinin final yapmasıyla ilgili olarak , "Biz oyuncuyuz bizimle alakalı bir durum değil bu. Dönemde değişti işte önemli olan konsept ve hikaye. Belli bir nedenden dolayı o kadar izlenmiyor, insanların alışkanlıkları var, başka dizleri izliyorlar. Bir sürü nedenler var, onlar da bizim elimizde değil" şeklinde konuştu.

'Cansel Elçin son dönemde sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapmasına karşı olmadığını, herkesin oyunculuk yapabileceğini savunup, yaptıkları işin bir matematiğinin olmadığını söyledi.

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'"Önemli olan birinin bir projenin içinde nasıl değerlendirildiği. Onu daha çok yapımcı ve yönetmenler biliyor" diyen Elçin, bu konuda ön yargılı olmadığını belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi rol vardır, iyi karakter vardır, onun içinde iyi oyuncular kendi yeteneklerini gösterebilir. Her şey olabilir, herkesi oynatabilirsiniz. Bilmiyorum sonuçlara bakmak lazım? Benim öyle önyargılarım yok neden olsun ki?

Dizi setinde uzun vade, bu bir meslek. Herkes oyunculuk yapamaz, herkes de oyunculuk yapabilir. Bu ikisi de böyle yani, o insana bağlı. Sosyal medyası yüksek insan da başarılı olabilir, çok da başarılı olmayabilir. Bunun belli bir matematiği olsaydı bütün diziler çok yüksek reyting alırdı. Bazı bilinmeyen nedenleri var bu durumun."

SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜ

