Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım hangi okulda çekiliyor? Dizideki üniversite nerede? Hangi şehirde, hangi ilçede?
Ekranların sevilen dizisi Sol Yanım'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım hangi şehirde, hangi ilçede, hangi okulda çekiliyor? Sol Yanım dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.
Star TV'nin sevilen dizisi Sol Yanım'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Sol Yanım nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım hangi okulda çekiliyor?
SOL YANIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ekranların sevilen dizisi Sol Yanım, İstanbul'da çekiliyor. Dizinin İstanbul BKM stüdyolarında çekildiği tahmin edilmektedir.
SOL YANIM DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR?
Sol Yanım dizisinde yer alan üniversitenin nerede olduğu merak ediliyor. Sol Yanım dizisindeki Kuzey Üniversitesi sahneleri özel bir üniversitenin kampüsünde çekilmektedir. Fakat hangi üniversite olduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Üniversite'nin İstanbul'da olduğu düşünülmektedir.
SOL YANIM HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sol Yanım dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Önceden dizinin günü Perşembe idi. Fakat sonradan günü değişti ve dizi Çarşamba gününe alındı.
SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?
Cansel Elçin - İhsan Kutlusay
Özge Yağız - Serra
Emre Dinler - Barbar
Tolga Mendi - Selim Kutlusay
Defne Samyeli - Asena
Deniz Barut - Nil
Cemre Baysel - Biricik
Emre Bey - Burak
Benian Dönmez - Binnaz
Taner Rumeli - Onur
Feyza Civelek - Nazlım
Oktay Çubuk - Ali
Ecem Atalay - Eda
Seda Akman - İdil
Haydar Köyel - Haydar
Tuğçe Açıkgöz - Zeynep