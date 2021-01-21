Sol Yanım dizisi 'Eda' kimdir? Ecem Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
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Sol Yanım dizisi 'Eda' kimdir? Ecem Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

21.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:07
Sol Yanım dizisi 'Eda' kimdir? Ecem Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Eda karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Eda kimdir, gerçek adı nedir? Ecem Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Eda karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Eda (Ecem Atalay) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Eda kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eda (Ecem Atalay) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM ALİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Eda karakterini "Ecem Atalay" canlandırmaktadır.

ECEM ATALAY KİMDİR?

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Atalay, 21 yaşındadır. Oyunculuk üzerine Saim Güveloğlu ile Temel Oyunculuk eğitimlerini alan güzel oyuncu Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya İletişim Bölümünde eğitimine devam etmektedir. 1.65 boyunda 56 kg ağırlığında olan Ecem Atalay balık burcudur.

Gençliğim Eyvah dizisinde Leyla Yıldız karakteriğini canlandıracak olan Ecem Atalay, daha önce de Dijital Esaret dizisinde rol almıştır.

Ecem Atalay'ın ilk ekran deneyimi ise Dijital Esaret filmi olmuş daha sonra da bir gençlik dizisi olan 4N1K: Yeni Başlangıçlar'da liseli bir kız olarak ekranlara çıkmıştır. Şimdilerde ise Sol Yanım dizisinde Eda karakterini canlandırmaktadır.

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