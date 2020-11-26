Sol Yanım dizisi başrol oyuncusu Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, ,nereli?

Sol Yanım dizisinde Serra karakterine hayat verecek başrol oyuncusu Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, ,nereli? Özge Yağız sevgilisi kim?

Bu akşam başlayacak Sol Yanım dizisi ile ekranlara dönecek genç oyuncu Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, ,nereli?

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 26 Eylül 1997, İstanbul doğumlu, Türk dizi oyuncusu. Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge bu diziden sonra Star TV de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

ÖZGE YAĞIZ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Güzeler güzeli oyuncu Özge Yağız'ın sevgiliside çok merak ediliyor. Sol yanım Serra'sı Özge YAğız bir önceki oynadığıYemin dizisindeki partneri ile sevgili . Yani Özge Yağız'ın sevgilisi gerçek hayatta Gökberk Demirci ile yani yemin dizisindeki partneri ile bir ilişki ilişkiye sahip