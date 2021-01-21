Sol Yanım 'Binnaz' kimdir? Benian Dönmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
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Sol Yanım 'Binnaz' kimdir? Benian Dönmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

21.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:54
Sol Yanım 'Binnaz' kimdir? Benian Dönmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Binnaz karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Binnaz kimdir, gerçek adı nedir? Benian Dönmez kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Binnaz karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Binnaz (Benian Dönmez) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Binnaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Binnaz (Benian Dönmez) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM BİNNAZ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Binnaz karakterini "Benian Dönmez" canlandırmaktadır.

BENİAN DÖNMEZ KİMDİR?

Benian Dönmez (3 Mart 1965), Türk tiyatro oyuncusu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü oyunculuk ana sanat dalından mezun oldu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmış ve buradan emekli olmuştur. İstanbul'da yaşamaktadır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Baykal Saran Tiyatro Ödülü Yılın En İyi Oyuncusu İki Kişilik Hırgür - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2007

Sanat Kurumu Övgüye Değer Kadın Oyuncu Bahçemdeki Ayı-Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ex-Press: Mustafa Avkıran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Tek Kişilik Şehir: Behiç Ak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008

İki Kişilik Hırgür: Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

Bahçemdeki Ayı: Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kader Postası 2019

Afili Aşk - 2019-2020

Dengi Dengine - 2019

Bizim Hikaye - 2019

Aslan Ailem - 2017-2018

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2017

Kara Bela (sinema filmi) - 2015

Şeref Meselesi (dizi) - 2015

Bir Yusuf Masalı/ Hakan Arslan - 2013

6 Mantı: Ahmet Katıksız/Yahya Samancı - 2012

Çıplak Gerçek: Ümit Ünal - 2012

Hisarbuselik (dizi): Samet Polat - 2006

Gönül Yokuşu: Gülşen Erişdi/Altan Yücel/Levent Açıkelli - 2006

Ne Seninle Ne Sensiz: Altan Yücel/Gülsen U. Erişdi - 2005

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