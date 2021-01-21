Sol Yanım 'Binnaz' kimdir? Benian Dönmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
Sol Yanım dizisinde Binnaz karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Binnaz kimdir, gerçek adı nedir? Benian Dönmez kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Binnaz karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Binnaz (Benian Dönmez) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...
Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Binnaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Binnaz (Benian Dönmez) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
SOL YANIM BİNNAZ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Sol Yanım dizisinde Binnaz karakterini "Benian Dönmez" canlandırmaktadır.
BENİAN DÖNMEZ KİMDİR?
Benian Dönmez (3 Mart 1965), Türk tiyatro oyuncusu.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü oyunculuk ana sanat dalından mezun oldu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmış ve buradan emekli olmuştur. İstanbul'da yaşamaktadır.
ALDIĞI ÖDÜLLER
Baykal Saran Tiyatro Ödülü Yılın En İyi Oyuncusu İki Kişilik Hırgür - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2007
Sanat Kurumu Övgüye Değer Kadın Oyuncu Bahçemdeki Ayı-Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Ex-Press: Mustafa Avkıran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009
Tek Kişilik Şehir: Behiç Ak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008
İki Kişilik Hırgür: Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
Bahçemdeki Ayı: Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kader Postası 2019
Afili Aşk - 2019-2020
Dengi Dengine - 2019
Bizim Hikaye - 2019
Aslan Ailem - 2017-2018
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2017
Kara Bela (sinema filmi) - 2015
Şeref Meselesi (dizi) - 2015
Bir Yusuf Masalı/ Hakan Arslan - 2013
6 Mantı: Ahmet Katıksız/Yahya Samancı - 2012
Çıplak Gerçek: Ümit Ünal - 2012
Hisarbuselik (dizi): Samet Polat - 2006
Gönül Yokuşu: Gülşen Erişdi/Altan Yücel/Levent Açıkelli - 2006
Ne Seninle Ne Sensiz: Altan Yücel/Gülsen U. Erişdi - 2005