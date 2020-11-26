Sol Yanım Binnaz kimdir? Benian Dönmez kimdir? Benian Dönmez kaç yaşında, nereli?
Bu akşam başlayacak Sol Yanım dizisinde Binnaz karakterine hayat verecek usta oyuncu Sol Yanım Binnaz kimdir? Benian Dönmez kimdir? Benian Dönmez kaç yaşında, nereli?
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Sol Yanım Binnaz kimdir? Benian Dönmez kimdir? Benian Dönmez kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.
BENİAN DÖNMEZ KİMDİR?
Benian Dönmez, 3 Mart 1965 doğumlu, Türk tiyatro oyuncusu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü oyunculuk ana sanat dalından mezun oldu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmış ve buradan emekli olmuştur. İstanbul'da yaşamaktadır.
BENİAN DÖNMEZ ÖDÜLLERİ NELERDİR?
Baykal Saran Tiyatro Ödülü Yılın En İyi Oyuncusu İki Kişilik Hırgür - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2007
Sanat Kurumu Övgüye Değer Kadın Oyuncu Bahçemdeki Ayı-Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
BENİAN DÖNMEZ FİLMLERİ
Kader Postası 2019
Afili Aşk - 2019-2020
Dengi Dengine - 2019
Bizim Hikaye - 2019
Aslan Ailem - 2017-2018
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2017
Kara Bela (sinema filmi) - 2015
Şeref Meselesi (dizi) - 2015
Bir Yusuf Masalı/ Hakan Arslan - 2013
6 Mantı: Ahmet Katıksız/Yahya Samancı - 2012
Çıplak Gerçek: Ümit Ünal - 2012
Hisarbuselik (dizi): Samet Polat - 2006
Gönül Yokuşu: Gülşen Erişdi/Altan Yücel/Levent Açıkelli - 2006
Ne Seninle Ne Sensiz: Altan Yücel/Gülsen U. Erişdi - 2005