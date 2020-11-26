Sol Yanım Binnaz kimdir? Benian Dönmez kimdir? Benian Dönmez kaç yaşında, nereli?
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Sol Yanım Binnaz kimdir? Benian Dönmez kimdir? Benian Dönmez kaç yaşında, nereli?

26.11.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:32
Sol Yanım Binnaz kimdir? Benian Dönmez kimdir? Benian Dönmez kaç yaşında, nereli?

Bu akşam başlayacak Sol Yanım dizisinde Binnaz karakterine hayat verecek usta oyuncu Sol Yanım Binnaz kimdir? Benian Dönmez kimdir? Benian Dönmez kaç yaşında, nereli?

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Sol Yanım Binnaz kimdir? Benian Dönmez kimdir? Benian Dönmez kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

BENİAN DÖNMEZ KİMDİR?

Benian Dönmez, 3 Mart 1965 doğumlu, Türk tiyatro oyuncusu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü oyunculuk ana sanat dalından mezun oldu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmış ve buradan emekli olmuştur. İstanbul'da yaşamaktadır.

BENİAN DÖNMEZ ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Baykal Saran Tiyatro Ödülü Yılın En İyi Oyuncusu İki Kişilik Hırgür - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2007

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Sanat Kurumu Övgüye Değer Kadın Oyuncu Bahçemdeki Ayı-Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

BENİAN DÖNMEZ FİLMLERİ

Kader Postası 2019

Afili Aşk - 2019-2020

Dengi Dengine - 2019

Bizim Hikaye - 2019

Aslan Ailem - 2017-2018

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2017

Kara Bela (sinema filmi) - 2015

Şeref Meselesi (dizi) - 2015

Bir Yusuf Masalı/ Hakan Arslan - 2013

6 Mantı: Ahmet Katıksız/Yahya Samancı - 2012

Çıplak Gerçek: Ümit Ünal - 2012

Hisarbuselik (dizi): Samet Polat - 2006

Gönül Yokuşu: Gülşen Erişdi/Altan Yücel/Levent Açıkelli - 2006

Ne Seninle Ne Sensiz: Altan Yücel/Gülsen U. Erişdi - 2005

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