Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Barbar karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Barbar kimdir, gerçek adı nedir? Emre Dinler kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Barbar karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Barbar (Emre Dinler) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Barbar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Barbar (Emre Dinler) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM BARBAR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Barbar karakterini "Emre Dinler" canlandırmaktadır.

EMRE DİNLER KİMDİR?

Söz dizisinde Tahir karakteri ile ilk defa dizi setlerine inen yakışıklı manken Emre Dinler'i sizler için yakından tanıtacağız. Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz Karasu'nun özel hareket timine yeni katılan ve Söz dizisinde Tahir karakterine hayat veren Emre Dinler Ajans Ronesans'ın oyuncusudur.

190 cm boyunda olan Emre Dinler'in vücut ölçüleri 100-86-98'dır ve tam bir mankendir. 45 numara ayakkabı giyen Emre Dineler Siyah saçlı Yeşil Gözlü ve buğday tenlidir. Emre Dinler 2013 yılında yapılan Miss&Mr Model of Turkey 2013'ün 3.sü olarak mankenlik hayatına başlamıştır.

Tahir karakteri ile Söz gibi Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlarından birine dahil olan Emre Dinler için dizi sektörüne çok büyük bir başlangıç yaptı denebilir. Yani daha önce hiç bir kamera ve çekim deneyimi yaşamayan Emre Dinler'in Söz dizisinde time girmesi büyük başarı denebilir. Emre Dinler'e Söz dizisi yapımcısı Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'dan büyük destek geldi.