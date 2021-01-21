Sol Yanım Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Asena karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Asena kimdir, gerçek adı nedir? Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Asena karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Asena (Defne Samyeli) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Asena kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Asena (Defne Samyeli) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM ASENA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Asena karakterini "Defne Samyeli" canlandırmaktadır.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli (d. 1 Temmuz 1972, İstanbul), Türk haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncu.

İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

Çalıştığı gazeteler:

2000: Milliyet

2002-2009: Güneş

2013-2015: Milliyet

Çalıştığı TV kanalları:

1991-1994: Star TV

1994: Teleon TV

1994-1995: Show TV

1996-2002: Kanal D

2002-2007: Show TV

2010: atv

2011: a Haber

TV programları:

1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)

1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)

1994: Pazar Show (SHOW TV)

1994-1995: Show'da Show (SHOW TV)

1996: Şakalamaca (KANAL D)

1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)

1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)

1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)

2002: Seçim 2002 (SHOW TV)

2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)

2004: Seçim 2004 (SHOW TV)

2006: Vizyon (SHOW TV)

2007: Seçim 2007 (SHOW TV)

2010: Her şey Bambaşka (ATV)

2011: 45 Dakika (A HABER)

2011: Söz Teması (A HABER)

Reklam:

2011: Olay Yüz Kremleri

2020: Collagen Forte

Dizi:

2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)

2018: İstanbullu Gelin (Star TV)

2020: Hekimoğlu (Kanal D)

2020: Sol Yanım (Asena) (Star TV)

Albümleri ve şarkıları:

1994 - Tek Başına

2015 - Son Arzum (single)

2019 - Ağla Ağla (single)