Sol Yanım 11. bölüm full izleme linki! Sol Yanım son bölüm tek parça full izle! Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV Sol Yanım dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İşte, Sol Yanım son bölüm tek parça full izleme linki ve Sol Yanım 11. bölüm full izleme linki! Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'de konusu ve oyuncuları ile yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkat çeken Sol Yanım dizisi yeni gününde ve yeni saatinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Artık Çarşamba günleri ekranlara gelen Sol Yanım dizisi bu akşam 11. yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte, Sol Yanım son bölüm tek parça full izleme linki ve Sol Yanım 11. bölüm full izleme linki! Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

STAR TV SOL YANIM SON BÖLÜM FULL KESİNTİSİZİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Selim ve Serra, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Selim ve Burak arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Biricik, Selim'in Serra ile birlikte olmasına izin verecek mi? Asena'nın hamileliği tehlikede mi? İhsan'ı ihbar eden kişi kim? Burak'ın götürdüğü kulüpte Selim'i Biricik'le yan yana gören Serra çok şaşırır. Biricik'in Selim'e koşulsuz sevgisi, Serra'yı kendini sorgulamaya iter. Serra, Selim'e sevgisini hissettirmek için çabalar ve onu geri kazanmak için cesur adımlar atar. Burak'ın sürekli Serra'nın çevresinde olması Selim'i çılgına çevirir ve Burak'ı karşısına alıp sevgilisinden uzak durmasını tembih eder. Serra'nın gizlediği hayatı öğrenmesinin ardından yaptıklarından pişmanlık duyan Selim, öfke kontrolü problemi için tedavi görmeyi kabul eder.

Kutlusay Malikanesi'nde kriz gittikçe büyür. Boşanma hazırlığı tüm hızıyla devam ederken, Asena oteli üzerine almak için harekete geçer. Kutlusay ailesini şoke eden olay ise polislerin kapıya dayanması olur. Polisler ihbar üzerine İhsan'ı karakola götürür.