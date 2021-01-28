Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sol Yanım 9. bölüm full izle
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Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sol Yanım 9. bölüm full izle

28.01.2021 22:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:08
Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sol Yanım 9. bölüm full izle

Sol Yanım 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Sol Yanım 9. son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Sol Yanım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sol Yanım 9. bölüm full izle

Sol Yanım dizisinin 9. son bölüm yayınlandı. Diziseverler yeni bölümde neler olacak, yeni fragman yayınlandı mı sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Sol Yanım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 9. son bölüm...

SOL YANIM 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SOL YANIM 9. SON BÖLÜM

Kutlusay Malikanesi'nde geçen zor gecenin ardından Selim'in kendisine Biricik'in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra'yı yaralar. Selim, Nazlım'la konuşup gerçeği öğrenince Ali'den hesap sorar ve Asena'nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan'la konuşmak için ofisin yolunu tutar. Burak'ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak'ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik'e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir. Gerçeği öğrenen Selim suçluluk duygusuyla perişan olur. Serra'ya kendini affettirmek için var gücüyle çabalayıp öfkesini yatıştırmaya çalışır ancak Serra kendisine yapılmış bu hakareti kabullenemez.

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