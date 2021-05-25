Sokullu Mehmet Paşa'nın yadigarı 5 asırlık tarihi bedesten Kent Müzesi olarak hizmet verecek

Niğde'de, Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedesten, Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor.

Niğde'de, Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedesten, Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor.

Kale Mahallesi'nde yaklaşık 1200 metrekare alanda Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve bugüne kadar bozulmadan ulaşan tarihi bedestenin, kentin tarihine ışık tutulmasına yardımcı olacak Kent Müzesi'ne çevrilmesi için Niğde Belediyesi tarafından başlatılan çalışma devam ediyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine, bedestenin daha önce belediye tarafından Millet Kıraathanesi ve Sosyal Market olarak kullanıldığını söyledi.

"Marka Şehir" projesi kapsamında hazırlanan yol haritasında kentin markalaşması, kültürel ve turizm açısından gelişmesi adına bedestenin Kent Müzesi yapılması kararı alındığını aktaran Özdemir, proje ihalesinin gerçekleştirildiğini ve çalışmaların başladığını belirtti.

Özdemir, çok şık ve güzel bir projeyi hayata geçireceklerini anlatarak, "En yakın zamanda burayı Kent Müzesi olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Ankara-Niğde Otoyolu açıldı. Türkiye'nin batısını doğusuna bağlayan bir iliz. Bu yolu kullanan herkesi kentimizde misafir etmek istiyoruz. Bu sayede şehrimiz dışarıya açılacak." dedi.

"Niğde halıcılığın merkezi"

Bedestende 48 odacık bulunduğunu ve şehrin kuruluşundan bugüne kadar ulaşabildikleri eserleri müzede sergileyeceklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde için 'medeniyetlerin yaşatıldığı şehir' diyoruz ama hangi medeniyetler bu şehirde yaşamış, bunları tanıtacağız. Bu medeniyetlerde hangi devlet adamları yetişmiş bunları anlatacağız. Kentin kuruluşundan bugüne kadar geleceğiz. Aynı zamanda Niğde'nin ticari, sosyal, gündelik hayatını, hangi meslekler Niğde'de hayat bulmuş bakırcılık, kalaycılık, nalbantlık, at arabacılığı gibi meslekleri tanıtacağız. Özellikle günümüze ulaşmayan meslekleri anlatacağız. Niğde'nin hem uzak hem de yakın tarihinde hangi konularda ön plana çıkmıştı, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri resimlerle fotoğraflarla anlatacağız. Niğde, halıcılığın merkezi, dünyada tek parça en büyük halıyı dokuyan şehir ama maalesef bunların bir çoğu unutulmaya başlandı."

Özdemir, müzede oluşturacak atölyelerde çocukların meslekleri deneyimleyebileceğini, ziyaretçilerin halıcılık atölyesinde dokuma, kum havuzunda kazı yapabileceğini bildirdi.

Kent Müzesinin Kale Yenileme ve Koruma Projesi içinde yer aldığına değinen Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müzede çocuklara tarihi yaşayarak öğreteceğiz. Ayrıca, geçmişten bugüne medeniyetlerin yaşatıldığı bu şehri tanıtmış olacağız. Odacıkların her birinde farklı hikayeler olacak. Bu proje, Niğde'nin kaderini değiştirecek. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kale projemizin ilk kazmasını bu sene vurmak istiyoruz. Ak Medreseyi, Gençlik Merkezi yapacağız. Gençlerimizi şairlerle yazarlarla buluşturacağız, kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Yanındaki Rum Kilisesi'ni kütüphane yapacağız. Bu aslında kültür yolu projemiz. Kadıoğlu Konağı'ndan başlayacak. Orada çok güzel yöresel mutfağımız olacak. Misafirlere Niğde'nin yemeklerini tattıracağız. Büyük bir dönüşüm içindeyiz, Kent Müzesi bunun en büyük ayaklarından biri."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul