Sökeli bisikletçiler zafer turu attı
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Sökeli bisikletçiler zafer turu attı

Sökeli bisikletçiler zafer turu attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söke'de bisiklet 'Zafer Turu' gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söke'de bisiklet 'Zafer Turu' gerçekleştirildi.

Söke Kaymakamlığı öncülüğünde Söke Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turu, kutlama törenlerinde resmigeçit töreni öncesinde başlatıldı. Çeşitli bisiklet gruplarından gönüllülerin katıldığı tur; Dere Caddesi, Albayrak Caddesi, Koçlar Caddesi, Yüksel Yalova Caddesi, İstasyon Caddesi ve Aydın Caddesi güzergahında yapıldı. Turun sonunda tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönen bisikletçilerin turu renkli geçti. Türk Bayrakları ile Söke Caddelerinde tur atan bisiklet gönüllüleri, tur boyunca çevredeki vatandaşlardan da destek aldı. İlçe trafik ekiplerinin de eşlik ettiği bisiklet turunun sonunda Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. - AYDIN

Sökeli bisikletçiler zafer turu attı
Sökeli bisikletçiler zafer turu attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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