Söke Kadın ve Gençlik Meclisleri seçim heyecanı yaşadı

30.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:08

Söke Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Kadın Meclisi ile Gençlik Meclisi seçim heyecanı yaşadı.



Kadın Meclisi ve Gençlik Meclislerinin başkan ve yürütme kurulu seçimleri Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı. Kadın Meclisi Başkanlığına Seringül Bulu ve Muradiye Akçavlı aday oldu. Gerçekleştirilen seçimler sonunda Seringül Bulu 91, Muradiye Akçavlı 53 oy aldı. KAdın Meclisi'nin yeni Başkanı Seringül Bulu oldu.



Ardından gerçekleşen ve 11 kişinin aday olduğu yürütme kurulu seçimlerinde 7 kişiden oluşan yürütme kurulu belirlendi. Yapılan seçimde Nazan Zorlu (72), Seyhan Çıdal (65), Sermin Akkan (55), Gönül Anya (51), Nesrin Artan (49), Seyhan Çamoğlu (45), Dilek Ercan (37) yürütme kurulunda yer alan isimler oldu. Seçimde yürütme kurulunun diğer adayları Kübra Çolak (36), Mefaret Karabıyık (35), Mine Nil Özgen (35), Hatice Boduk (34) oy aldı.



Gençlik Meclisi'nin yeni Başkanı ise ADÜ Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret 2. Sınıf öğrencisi Oğuzhan Uysal oldu. Söke Gençlik Meclisi'nin yürütme kurulu Elif Nur Kınık, Gökçe Güzel, Murat Topçu, İsmail Yasin Tura, Cumhur Kartal Yıldız, Yalçın Tuza, Ali Ömür Çapur, Olcay Sarıcan'dan oluştu.



Yeni çalışma döneminde meclislerin yeni başkan ve yürütme kurullarının seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant; "Seçimlerimiz demokratik ortamda gerçekleşiyor. Görevlerine seçilen başkan ve yürütme kurullarına başarılar diliyorum. Planladığımız takvim doğrultusunda önümüzdeki süreçte Çocuk, Engelli ve Emekli Meclislerimizin de başkan ve yürütme kurulları belirlenecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA