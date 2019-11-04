Söke İşletme Fakültesinde Cumhuriyet Paneli düzenlendi

04.11.2019 11:44

Söke Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi" konulu panel, Söke İşletme Fakültesinde gerçekleşti.



Söke İşletme Fakültesi Dekanı ve panelin moderatörü Prof. Dr. F. Neval Genç açılış sunumunda, 1919'dan itibaren başlayan kurtuluş mücadelesinin, Cumhuriyet'in ilanının öncesindeki hazırlayıcı koşulların, Cumhuriyetin kazanımlarının neden-sonuç ilişkileri ile yorumlanmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Genç, Tanzimat'tan başlayan modernleşme sürecinde Cumhuriyetin ilanının yeni bir devlet, siyasal sistem ve yönetim şekli oluşturma, ulus inşa etme sürecinde tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.



Panelde; Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Öğretim Görevlileri Banu Berber Babalık ve Coşkun Türkan, Türkiye'de Cumhuriyetin ilan edilme süreci, bunu oluşturan dinamikler, Cumhuriyet'in kazanımları konularında sunumlar yaptılar.



Panele; Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ticaret Borsası Başkanı Necat Sağel, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile akademik, idari personel, öğrenciler ve Söke halkı katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA