Söke'de öğrencilere trafik eğitimi veriliyor

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında öğrencilere trafik eğitimi veriliyor.

"Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Söke Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirilen seminerde, Komiser Gökhan Aktaş ve polis memuru Mehmet Akbulut öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Seminere katılıp öğrencilere hediyeler dağıtan Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, burada yaptığı konuşmada, güvenli bir ortam elde edilmesi için kurallara daha sıkı uyulması gerektiğini belirtti.

Eğitimin önemine dikkati çeken Güney, tüm öğrencileri kurallara uymaya çağırdı.

Öte yandan, proje kapsamında ilçede 3 bin 200 öğrenciye eğitim verileceği bildirildi.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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