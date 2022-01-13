Son dakika haberi... Söke'de mahsur kalan çaresiz köpeği İtfaiye ekipleri kurtardı

AYDIN (İHA) - Söke'de mahsur kalan çaresiz köpeği İtfaiye ekipleri kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde suyun ortasında kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Sazlı Mahallesi'nde azmakta biriken yağmur sularının ortasında kalan köpek mahsur kaldı. Çaresizce bekleyen köpeği kurtarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca çareyi itfaiyeye haber vermekte buldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İmkanları seferber eden Söke İtfaiye ekipleri botla köpeğin bulunduğu yere ulaştı. Köpeği mahsur kaldığı noktadan alan ekipler kıyıya çıkardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen köpeğin kurtuluşu çevredeki vatandaşları sevindirdi.