Söke'de "Felsefe Kazan Biz Kepçe" Projesi

Aydın'ın Söke ilçesinde, "Felsefe kazan biz kepçe" projesi kapsamında program düzenlendi.



Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Coşar, felsefe hakkında bilgilendirmede bulundu.



Gençlere seslenen Coşar, "Felsefe okumaktan korkmayın, felsefe bir ateizm, teizm, tanrıcılık veya tanrıtanımazcılık değildir. Felsefe bu topraklarda İyony'da, Seçuk'ta doğdu. Felsefe size olmayanları, hayatta zor karşılaşacağınız durumları sorgulatır." dedi.



Programa Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Özden Erdoğan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.