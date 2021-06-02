Söke'de bir kişi, evinin avlusunda ölü bulundu
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Söke'de bir kişi, evinin avlusunda ölü bulundu

Söke'de bir kişi, evinin avlusunda ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişi, evinin avlusunda motosikleti üzerine devrilmiş ve ölmüş halde bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişi, evinin avlusunda motosikleti üzerine devrilmiş ve ölmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karacahayıt Mahallesi'nde, yakınları Yüksel Işık'ı (63) evinin önünde, motosikleti üzerine devrilmiş halde yerde yatar vaziyette gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Işık'ın düşme ya da kalp krizi neticesinde ölmüş olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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