Söke'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı
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Söke'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Haberler | Yerel

Söke'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı Söke Belediyesi her yıl gerçekleştirdiği Dünya Çevre Gününü bu kez Ağaçlı Mahallesi'nde yapılan etkinlikle kutladı.

Söke'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

AYDIN - Söke Belediyesi her yıl gerçekleştirdiği Dünya Çevre Gününü bu kez Ağaçlı Mahallesi'nde yapılan etkinlikle kutladı. Söke Belediyesi'nin Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, belediye daire müdürleri ile birlikte çöp topladı, temizlik ve çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleşen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği renkli geçti. Ağaçlı Mahallesi'nin giriş noktasından itibaren yol kenarında bulunan çöpler katılımcılar tarafından toplandı.

Etkinliğe Söke Belediyesi Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, Ağaçlı Mahalle Muhtarı Halil Yüksel'in yanı sıra; Belediye Meclis Üyeleri Hatice Kurban, Yasemin Gürsoy, Saime Cantürk, Senem Saydam, Sedat Kaplan, belediye birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Çöp toplayıp temizliğe dikkat çekilmesinin yanında Ağaçlı Mahallesi'nde bulunan ağırlıklı olarak kadın bazlamacı esnaflara önlük ve bez çanta gibi hediyeler dağıtıldı.

Mahalle meydanında Söke Belediye Bandosu'nun dinletisi eşliğinde Söke Belediyesi serasında üretimi yapılan 2 bin adet mevsimlik çiçek dağıtımı yapıldı. Mobil Hizmet Aracı'ndan soğuk meşrubat ikramının da yapıldığı etkinlik Kültür Evi önünde öğrenciler ve katılımcılarla birlikte çöplerle oluşturulan kalp şekli hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, "5 Haziran Dünya Çevre gününde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler bugünün anlam ve önemini kavratmak, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için yapılıyor. Dünyayı yaşanabilir hale getirmek için herkes bilinçli ve duyarlı olmalı diye düşünüyorum. Etkinliğimiz de oldukça renkli geçti. Katkı sunan ve emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Söke'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı
Söke'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı
Söke'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı
Söke'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer

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