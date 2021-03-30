Söke Avcılar Kulübü'nde Feyzi Keçeci yeniden başkan seçildi
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Söke Avcılar Kulübü'nde Feyzi Keçeci yeniden başkan seçildi

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Söke Avcılar Kulübü'nde Feyzi Keçeci yeniden başkan seçildi

Söke Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği olağan genel kurul toplantısında, mevcut başkan Feyzi Keçeci yeniden başkanlığa seçildi.

Söke Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği olağan genel kurul toplantısında, mevcut başkan Feyzi Keçeci yeniden başkanlığa seçildi.

Söke'de 495 üyesi bulunan Söke Avcılık ve Atıcılık Kulübü önümüzdeki üç yıl için görev yapacak yeni yönetim ve denetim kurulunu belirledi. Gerçekleşen genel kurul toplantısında seçime tek liste ile gidildi. Kovid-19 tedbirleri alınarak gerçekleşen genel kurul toplantısına ilginin oldukça yüksek olduğu gözlendi. Feyzi Keçeci Başkanlığı'nda yönetim kurulunda Barış Okuroğlu, Taylan Tuna, İhsan Algür, Fatih Tanış yer aldı. Engin Yıldız, Şaban Çınar ve Serhan Karan ise Denetim Kurulunda yer alan isimler oldu.

Söke Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Feyzi Keçeci, kendisine destek veren tüm üyelerine teşekkür etti. Keçeci; "Bunda önceki üç yıl içinde yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesi. Güzel projelerimiz var ve hayata geçirmek istiyoruz. Üyelerimizin bize olan güvenlerini boşa çıkarmayacağız" dedi. - AYDIN

Söke Avcılar Kulübü'nde Feyzi Keçeci yeniden başkan seçildi
Söke Avcılar Kulübü'nde Feyzi Keçeci yeniden başkan seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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