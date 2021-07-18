Sokakta vahşet anları kamerada! Genç kızı tekme tokat döven zorba, müdahale eden polisi de yaraladı
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Sokakta vahşet anları kamerada! Genç kızı tekme tokat döven zorba, müdahale eden polisi de yaraladı

Sokakta vahşet anları kamerada! Genç kızı tekme tokat döven zorba, müdahale eden polisi de yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da genç bir kızın sokak ortasında bir erkek tarafından darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda bir genç kızın tartıştığı erkek tarafından sokak ortasında tekme tokat öldüresiye dövülmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİSİ DE YÜZÜNDEN YARALADI

Çevredekiler olaya müdahale edince şahıs bu kez çevredekilere saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kıskıvrak yakalanan şahıs, yerden aldığı kesici aletle bir polisi de yüzünden yaraladı. Olayda genç kız, şahıstan şikayetçi olmazken, polis memuru şikayetçi oldu.

Yaşananlar an an güvenlik kameralarına yansıdı.

Sokakta vahşet anları kamerada! Genç kızı tekme tokat döven zorba, müdahale eden polisi de yaraladı
Sokakta vahşet anları kamerada! Genç kızı tekme tokat döven zorba, müdahale eden polisi de yaraladı
Sokakta vahşet anları kamerada! Genç kızı tekme tokat döven zorba, müdahale eden polisi de yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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