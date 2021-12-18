Sokakta silahlı saldırı: 2 yaralı

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da sokak ortasında aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada Enes G. (21) ile Kadir D. (21) yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bekleyen Enes G. ve Kadir D.'ye husumetli oldukları Emir T.S. (18) ve Kamil T. (15) tarafından tabancayla ateş açıldı. Kadir D. sol bacağından, Enes G. ise sırtından ağır yaralanırken saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes G. ameliyat edilirken, Kadir G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.