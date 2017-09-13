Sokakta Karşılaştığı Husumetlisini Ayağından Vurdu

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, B.B. sokakta karşılaştığı husumetlisi A.B.'yi çıkan tartışma sonucu tabanca ile ayağından yaraladı.



Olay gece saatlerinde, Akyazı Ada Caddesi Gazi Süleyman Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan B.B. ile A.B. caddede karşılaşarak tartıştı. B.B. belinden tabancasını çıkararak A.B'yi ayağından vurdu. Devriye gezen polis ekipleri kaçmaya çalışan B.B'yi yakaladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan A.B'ye müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.B. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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