Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti
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Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yaklaşık 2 ay önce bir otelden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.D., Keşan'da sokak üzerinde karşılaştığı aynı otelin işletmecisi tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yaklaşık 2 ay önce bir otelden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.D., Keşan'da sokak üzerinde karşılaştığı aynı otelin işletmecisi tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Olay, yaklaşık 2 ay önce İpsala ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre H.D., tornavidayla penceresini açarak girdiği otelden 1 LCD televizyon ve kasadaki madeni paraları alarak, kaçtı. Otel işletmecisi Özgür Ötücü, polise başvurarak H.D. hakkında şikayetçi oldu.Bugün, saat 15.00 sıralarında  Keşan'da Büyük Cami Mahallesi Hal Geçidi Sokak üzerinde yürüyen Özgür Ötücü, karşılaştığı H.D.'yi yakalayarak, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir suçtan da aranma kaydı olduğu belirlenen H.D.'yi gözaltına alarak, emniyete götürdü.


Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti
Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti
Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti
Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti
Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti
Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti
Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti
Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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