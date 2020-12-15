Sokakta görenler dönüp bir daha baktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokakta görenler dönüp bir daha baktı

15.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:42
Sokakta görenler dönüp bir daha baktı

Sokak ve caddelerde genelde köpek gezdirenlere daha çok rastlanırken Trabzon'daki bu sıra dışı görüntü şaşırttı.

Sokak ve caddelerde genelde köpek gezdirenlere daha çok rastlanırken Trabzon'daki bu sıra dışı görüntü şaşırttı. Şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak'ta elinde bastonu yanında kümes hayvanı olan" Kaz" ile birlikte gezen yaşlı kadının görüntüsü ilgi odağı olurken o anı cep telefonuyla görüntülemek isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.

Kalabalığa aldırmadan Kaz ile birlikte yürüyen yaşlı kadın bir ara sokağın kalabalığından yakınarak tenha yerlerden gitmek istediğini belirtirken bir kişinin de" "HES kodu var mı onun abla ? sorusuna "var var" diye cevap vermesi gülümsetti. Kaz'ın torununa doğum günü hediyesi olduğunu belirten yaşlı kadın kalabalığın şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken o anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. - TRABZON

Sokakta görenler dönüp bir daha baktı
Sokakta görenler dönüp bir daha baktı
Sokakta görenler dönüp bir daha baktı
Sokakta görenler dönüp bir daha baktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ankara Sanat Tiyatrosu Ihlamur Sokak'taki salonu bir yıl daha kullanabilecek
Ankara Sanat Tiyatrosu Ihlamur Sokak'taki salonu bir yıl daha kullanabilecek
Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören eski bakan İrfan Gürpınar, yaşamını yitirdi
Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören eski bakan İrfan Gürpınar, yaşamını yitirdi
25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş
25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ Mustafa Üstündağ
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı Halis Özkahya Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokakta görenler dönüp bir daha baktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:45:12. #1.14#
title