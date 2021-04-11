Sokakta gördükleri zehirli Engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular
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Sokakta gördükleri zehirli Engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

Sokakta gördükleri zehirli Engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular Antalya'da vatandaşların ölüme meyan okuyan yılan yakalama operasyonu Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bahçeden yola çıkan çıkan zehirli Engerek yılanını sokak ortasında gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra yılanı...

Sokakta gördükleri zehirli Engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular

Antalya'da vatandaşların ölüme meyan okuyan yılan yakalama operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bahçeden yola çıkan çıkan zehirli Engerek yılanını sokak ortasında gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra yılanı elleri ile yakaladı. Yakaladıkları yılanı boş su bidonuna koyan vatandaşlar yılanı doğaya geri bıraktı.

Olay, Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 sokak üzerinde yaşandı. Sokak üzerinde top oynayan çocuklar yol üzerindeki yılanı görünce ailelerine haber verdi. Çocukların haber vermesi ile gördükleri karşısında şaşıran mahalle sakinleri bir süre yılanı izledi. Zehirli Engerek yılanı olduğu öğrenilen yılanı vatandaşlardan birisi önce 30 sandimlik bir çubukla yılanı yoklayıp sonra su bidonuna sokmaya çalıştı. Yılarının kafasına doğru bidonun ağzını yaklaştıran vatandaş bunda başarılı olamayınca bir başka vatandaş yılanı kuyruğunan yakalayıp bidona soktu. Yılandan önce korkan çocuklar daha sonra şişede sevdi. Yılan bir süre sonra doğaya tekrar bırakıldı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sokakta gördükleri zehirli Engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular
Sokakta gördükleri zehirli Engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular
Sokakta gördükleri zehirli Engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular
Sokakta gördükleri zehirli Engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:23:06. #1.16#
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