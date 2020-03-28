Sokakta dolaşanları falakaya yatırmak istediğini söyledi Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evinde vakit geçiren ve her türlü önlemleri alan şarkıcı Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yetkililerin uyarılarına kulak asmayan vatandaşlara tepki gösterdi. İşte Müftüoğlu'nun dikkat çeken açıklamaları...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, koronavirüs salgınının ülkemize gelmesinin ardından kendisine evine kapattı. Sık sık evini temizleyen hatta bir şirketle anlaşarak evini dezenfekte ettiren Müftüoğlu, yetkililerin uyarılarına rağmen sokağa çıkanlara da sitem etti.

'Boşu boşuna evlere tıkıldık'

Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar haftalardır boşu boşuna evlere tıkıldık. O kadar çok insan sokakta ki bizim evde oturmamızın hiç bir önemi yok bu kadar dolaşan insan varken... Halbuki herkes anlayış olup durumun ciddiyetinin farkına varsaydı şu anda neredeyse atlatmıştık."

'Nasıl bir egoistlik?'

Sözlerini sürdüren Müftüoğlu, "İlla başımızda bir çoban bizi ağıllara sokana kadar uğraşacaksınız. Bu nasıl bir cehalet süreyi uzatıyorsunuz... 'Bana bir şey olmaz diyorsunuz' bu nasıl bir egoistlik. Valla sopayı alıp çıkacağım sokağa falakaya yatıracağım dolaşanları. Unutmayın bir kova suyla sönecek yangını gecikince bir tanker suyla söndüremezsiniz." diyerek sert konuştu.



