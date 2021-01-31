Sokakta bulunan köpeği, belediye başkanı sahiplendi (2)

KÖPEK ÇAKMAKLA YAKILMAYA ÇALIŞILMIŞOrdu'da eziyet edildiği ileri sürülen ve bitkin halde bulunup, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından sahiplenilen köpeğin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimliği belirsiz bir grup genç tarafından sokak ortasında çakmakla yakılmaya...

KÖPEK ÇAKMAKLA YAKILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Ordu'da eziyet edildiği ileri sürülen ve bitkin halde bulunup, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından sahiplenilen köpeğin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimliği belirsiz bir grup genç tarafından sokak ortasında çakmakla yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Tedavisi yapılan köpek sağlığına kavuşurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, çevre apartmandan biri, şüphelilerin köpeğe eziyet ettiğine dair anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Mustafa KIRLAK/ORDU,-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK